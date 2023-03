Aunque no te lo parezca, una de cada cinco personas sufre acoso laboral en su puesto de trabajo, o 'mobbing'. Y lo peor de todo es que a veces no se dan cuenta de que lo padecen. Puede haberte pasado a ti. Cuando el resto de compañeros se van a desayunar juntos y a ti no te dicen nada, o cuando te percatas de que tu jefe te está cargando con más trabajo del que puedes soportar. En fin, cualquier "acto censurable o explícitamente hostil y ofensivo dirigido de manera reiterada contra un trabajador en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo", según define la Carta Social Europea.