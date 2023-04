Para bien o para mal, las personas necesitamos trabajar para sobrevivir. No solo en el plano económico, sino también en el mental. Permanecer durante un largo periodo de tiempo sin empleo, y sin que sea por elección propia, puede afectar a nuestra salud mental y generarnos problemas de estrés y autoestima . Pero trabajar , por sí mismo, tampoco es que nos conduzca automáticamente a la felicidad .

Aunque un trabajador feliz incrementa en un 88% su productividad en la empresa, hay empleos que no se caracterizan precisamente por dar facilidades para alcanzar ese estado. Y aunque no siempre se pueden relacionar determinados trabajos con la infelicidad, al menos sí se pueden identificar ciertas características que hacen que la gente se sienta más triste en su trabajo, según un estudio reciente de la Universidad de Harvard.