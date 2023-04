En primer lugar, la convocatoria especifica que estas ayudas están restringidas, de momento, a empresas industriales. Esta catalogación abarca no solo las fábricas clásicas más habituales, como las de automóviles, también las dedicadas al procesado y conservación de alimentos, a la fabricación de prendas de vestir y calzado, a las artes gráficas o a productos farmacéuticos. Además, están orientadas a pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones.