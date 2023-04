Las vacaciones ilimitadas son una medida de flexibilidad laboral que no reduce la carga de trabajo ni modifica los objetivos de la empresa. El empleado no tiene un número de días fijos de vacaciones pagadas asignado. Puede cogerse cuantas quiera mientras se comprometa a cumplir con sus obligaciones en el plazo acordado , agrupando las jornadas de trabajo y de vacaciones según su conveniencia. La única limitación es que debe coordinarse con sus compañeros para asegurar que el negocio siga adelante sin notar su ausencia.

Obviamente, no es un modelo al que pueda acogerse cualquier empresa. Se da en aquellas que trabajan por objetivos , principalmente tecnológicas pero no sólo de ese sector, y en las que ya se han adoptado otras medidas de flexibilidad laboral y horaria como el teletrabajo. En Estados Unidos comenzaron a aplicarlo empresas como Uber, Netflix o Glassdoor . En España, una de las primeras fue Good Rebels , hace cinco años, y le han seguido otras como Xceed o Cyberlynk .

"A lo mejor has estado haciendo un proyecto muy intenso que te ha conllevado algún sacrificio personal como trabajar un fin de semana porque si no no había manera, o estás en una mala época en la que no estás rindiendo bien y sientes que tienes que desconectar una semana. Mientras no perjudiques a tu equipo y avises con antelación, pides los días y no importa que ese año hayas cumplido con tus vacaciones, lo puedes hacer", explica.