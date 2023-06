La mejor ciudad del mundo para teletrabajar está en España

Hace unos años el teletrabajo era algo que prácticamente no se contemplaba. Ni por las empresas ni por los propios trabajadores. Hasta que llegó la pandemia. Si algo bueno trajo el covid-19 fue la posibilidad de que muchos puestos de trabajo empezasen a desarrollarse en remoto o con modelos híbridos, alternando unos días de trabajo en casa con otros en la oficina. Un cambio en la forma de desempeñar la actividad profesional que muchos no quieren perder al haber ganado en calidad de vida, sin tanto madrugón ni comerse atascos. Aunque con la vuelta a la normalidad el teletrabajo ya no está tan presente, muchos son los que siguen en esta modalidad, y en España tenemos la mejor ciudad para hacerlo.