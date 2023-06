Sara de la Rica, experta en desempleo sénior: "Hemos demostrado que en España hay edadismo laboral"

Sara de la Rica es catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco, investigadora en importantes centros nacionales e internacionales y ha dirigido proyectos sobre la activación de las personas desempleadas para la Comisión Europea. Después de muchos años de trayectoria no tiene nada claro que estemos avanzando en el problema del desempleo en mayores de 50. Para demostrarlo, desde la Fundación Iseak que dirige han realizado un interesante experimento que demuestra que el edadismo en los procesos selectivos existe, "incluso entre las empresas que no se consideran edadistas", explica a Uppers.

Una vez que se pierde el trabajo más allá de los 45 sabemos que es muy, muy difícil recuperarlo. Los afectados están condenadas a sufrir una situación familiar terrible y a vivir una jubilación precaria. Dos de cada tres despedidos tras la crisis de 2008 eran cabezas de familias, y cuando se agotan las prestaciones viven una situación límite, no solo desde el punto de vista financiero, sino también emocional. Además hemos constatado que desde 2015 se ha recuperado con fuerza el empleo, pero los que más sufren siguen siendo los más mayores. Estos, que ahora están en torno a los 60, ya están buscando fórmulas para transitar a la jubilación, porque el mercado no ofrece oportunidad ninguna. Es dramático.

Pienso que es un tema incómodo para los responsables públicos, que saben que no es fácil que vuelvan al empleo. Quienes contratan al final, son las empresas, y éstas no quieren hacerlo. Mi sensación es que los poderes públicos ven poca solución, pocas posibilidades.

Hasta ahora ha habido una dinámica que no es la correcta, y los servicios públicos de empleo lo saben. Se han enfocado solo desde el punto de vista de la oferta, es decir, de la persona que busca empleo. Haz este curso, aprende a hacer bien tu cv, etcétera. Con eso se adquieren competencias, sí, pero no han mirado para nada qué necesitan las empresas, cuales son los perfiles profesionales que realmente tienen salida. Desde hace muchos años las empresas miran para un lado y los servicios públicos de empleo, para otro, y no se han cruzado los caminos. Los servicios públicos de empleo deben entender que su principal cliente son las empresas, si no, están equivocando el tiro.