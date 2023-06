No se trata tanto de aplicar a rajatabla el método de Marie Kondo a la oficina como de cuidar y mantener de forma adecuada nuestro espacio laboral , ese lugar en el que pasamos muchas horas al día y en el que es necesario sentirse a gusto. Un ambiente de trabajo en orden nos mejora las condiciones de trabajo. En ese sentido, 123tinta.es , la empresa de consumibles para impresoras, nos ofrece una selección de ideas para mantener un entorno laboral bien organizado .

Aunque te parezca algo básico es también primordial. Una limpieza constante del espacio de trabajo ayuda a prevenir y mejorar la salud. El que no haya polvo, suciedad, tazas sucias o papeles por el suelo es importante porque la suciedad genera gérmenes y bacterias. Lo mejor es limpiar a fondo mesas, cajones y estanterías. Eso no servirá para decidir s los materiales que tenemos son necesarios o no para nuestro trabajo.