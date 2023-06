De ir en bañador a no quitarse el pijama: disparates en una entrevista de trabajo contadas por un profesional

A nuestro protagonista no se le va de la cabeza el tipo que llegó con chanclas y la toalla al hombro. "Al principio -dice- pensé que era una broma , pero enseguida supe que real. Además de venir con chanclas, bañador y toalla, se presentó con retraso . Le saludé y le pregunté si iba a la playa. Con absoluta naturalidad respondió que sí, que se directamente, pero sobre la marcha había decidido no faltar a la entrevista y darle una oportunidad a la empresa ".

No podemos quedarnos con las ganas de saber cómo gestionó el caso del bañador. "Me resistí -cuenta- a no dejarme dominar por los sesgos del entrevistador. Así que fui profesional y llevé a cabo mi entrevista estructurada por competencias. Es decir, con un listado de preguntas, cada una sobre una habilidad específica exigida para el puesto. Y resultó que cumplía el perfil. Le cité unos días más tarde para unas pruebas de selección, pero ya no vino. Seguramente se fue a la playa. Lo peor de todo es que el candidato venía recomendado por un VIP de la empresa. Lamentable".