Más felicidad: los beneficios de la jornada intensiva en verano, que no tienen el 80% de los españoles

Con la llegada del verano y las temperaturas insoportables se hace muy cuesta arriba mantener la misma concentración en nuestro trabajo a las 5 de la tarde. Según algunos estudios, en esas circunstancias no trabajamos de la misma forma ni somos tan productivos como el resto del año. Por eso, hay empresas que apuestan por establecer la jornada laboral intensiva , lo que significa que el trabajador realiza su actividad de forma continuada , eliminando la pausa para comer de mitad de la jornada.

Normalmente la jornada intensiva implica un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, o de 8 a 3 , es decir que el número de horas se reduce de ocho a siete, aunque no existe una pauta generalizada. En realidad todo depende de la política de cada compañía y del convenio colectivo correspondiente, ya que este horario como tal no está recogido en el Estatuto de los Trabajadores .

Más tiempo libre por la tarde supone mayor facilidad para conciliar el trabajo con la vida personal en una época en la que los niños no tienen colegio. Una mayor flexibilidad horaria nos permite hacer planes con los hijos o con nuestra pareja, o aprovechar para recargar las pilas para el resto del año.

Según algunos estudios, a partir de las ocho horas de trabajo la motivación decae y el rendimiento se resiente. Trabajar más horas no significa mejores resultados, sino todo lo contrario. Sin embargo, con la jornada intensiva se mantiene la fatiga a raya , algo que repercute de manera positiva en el estado de ánimo del empleado y en el funcionamiento de la propia empresa. Cuando se ajusta el horario a una jornada intensiva, nos organizamos mejor , se reducen las horas de permanencia en el trabajo y por tanto somos más productivos .

La reducción del tiempo que permanecemos en la oficina nos permite ahorrar en cierta medida ese presupuesto diario destinado al café de la pausa de la mañana o las comidas cuando no hay tiempo de preparar el táper. Pero el ahorro de costes no se queda ahí: también se minoran múltiples gastos como los energéticos, de combustible por transporte, de dietas por cheques de comedor, etc.