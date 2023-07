La convocatoria electoral del 23 de julio ha sido probablemente una de la que más polémicas ha tenido a lo largo de toda la democracia. Primero por el adelanto electoral , después porque las elecciones caen en pleno julio, con el calor y con muchos de vacaciones, y ahora por el voto por correo . Este método ya no puede elegirse, pero si lo solicitaste y no te ha llegado a casa no es que se haya traspapelado, es que lo más seguro es que se encuentre en tu oficina de Correos.

Hay que dejar claro que siempre que se haya elegido esta modalidad ya no se podrá votar presencialmente en un colegio electoral por mucho que no se haya votado por correo. Es decir, si no se recoge la documentación en la oficina de Correos, no podrás votar.