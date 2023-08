Rebelión en las aulas: alumnos de la UNED piden que no prescindan de su profesora de 75 años

Pilar Ruiz-Va es una profesora intachable. Máster por la Sorbona y profesora en la UNED desde 1976. En sus años dedicada a la docencia ha sido coordinadora de tutores, directora de Protocolo y presidenta del primer comité de empresa de este campus. Su currículum académico es excelente. En los últimos tiempos venía impartiendo un taller de escritura creativa en UNED Senior , el programa de formación universitaria para mayores . Pero tiene 75 años . Y ya le han comunicado que no cuentan con ella para seguir dando clase. Sin embargo, un grupo de alumnos de entre 65 y 80 años no está de acuerdo y se ha rebelado contra la decisión prescindir de su maestra.

Los alumnos admiten que la decisión puede ser legal, pero también muy injusta. "Lo que no cuentan es el ridículo hecho de que Pilar fue contratada teniendo ya 70 años. Es absurdo contratarla teniendo más de 70 y prescindir de ella 'porque tiene más de 70'. Si la contrataron estando vigente la misma normativa y los mismos estatutos, no existe ningún impedimento legal para su renovación. Además, que la legislación ampare una decisión no implica que tomándola estés cayendo en un acto de discriminación evidente y de muy poca humanidad. ", fundamenta el impulsor de la iniciativa en change.org.