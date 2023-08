Sisifemia, el trastorno laboral de los trabajadores con objetivos inalcanzables

Cuando hablamos de trastornos laborales normalmente lo primero que se nos viene a la mente es el síndrome de burnout, también conocido como el síndrome del trabajador quemado, aquel en el que el estrés laboral se le ha cronificado hasta padecer problemas del sueño, cansancio o estar más irritable y desmotivado. No obstante, parece que queda por especificar cómo llamar a aquel que lo quiere hacer todo bien, cuando el perfeccionismo y la autoexigencia llegan a niveles patológicos al afectar a la salud física y mental. Pues tiene nombre: sisifemia .

El nombre como tal, que no la dolencia, es relativamente nuevo, descrito en un artículo de 2022 por los médicos Araceli López-Guillén y José Manuel Vicente. El término sisifemia viene del griego, de Sísifo, condenado por los dioses a subir una roca a lo alto de una cumbre, tarea que debía repetir una y otra vez . El trabajador que sufre sisifemia está, por así decirlo, condenado a sufrir una gran carga laboral, sin prácticamente pausas ni descansos que le impiden lograr sus objetivos, quedando condenado a repetirla al día siguiente.

También conocido como el cansancio del trabajador incansable, la sisifemia no es más que el agotamiento físico y mental que sufren los trabajadores con una gran carga de tareas y un objetivo prácticamente inalcanzable cada día. Esto termina por crear una gran frustración en el empleado que, pese a hacer todo lo que está en su mano, ve como ese objetivo no termina de cumplirse, llegando a ampliar sus jornadas laborales con miras de atender aquello que no puede posponer, dedicándose a ello hasta en sus días de descanso o sin olvidarse de lo pendiente cuando se va a la cama por las noches.