La vuelta de las vacaciones supone para muchas personas una batalla emocional que termina afectando a su productividad y, sobre todo, a su estado de ánimo. De hecho, cerca del 40% de los trabajadores sufren lo que comúnmente se conoce como estrés postvacacional, un síndrome cuyos síntomas se asemejan mucho a los de una depresión: irritabilidad, desánimo, apatía, etc.

“En la mayor parte de los trabajadores, no hablaría de síndrome postvacacional", afirma Alberto Gutiérrez, consultor de selección de la compañía de RRHH Nexian, "pero sí es cierto que más de un 60% de la población experimenta cuadros de fatiga o estrés derivados de una incorrecta vuelta a la rutina”.

Vas a volver a la oficina y tendrás muchos correos electrónicos sin leer esperándote, pero no todos requerirán tu atención. Resiste el impulso de contestar a todos los correos. Primero responde a los más importantes y, después, contesta el resto . Empieza por los correos enviados justo después de irte de vacaciones y termina con los más recientes. De este modo, podrás hacer un seguimiento de las respuestas o actualizaciones de temas o asuntos que puedan haberse resuelto durante el tiempo que estuviste fuera.

Una lista te ayudará a priorizar y será una buena forma de combatir el agobio : no te preocuparás por haberte olvidado de algo vital y podrás centrarte en completar una tarea y pasar a la siguiente. Además, puede organizar tus pensamientos y hacerte sentir más preparado cuando vayas a trabajar.

Has vuelto al trabajo, pero eso no significa que no puedas disfrutar o darte un buen capricho. Programar una o dos citas para comer con amigos puede hacer que la semana de vuelta parezca menos dura. Cómprate tu bebida preferida durante la pausa, descárgate un nuevo podcast o compra un libro para hacer que tu viaje al trabajo sea un poco más ameno e interesante.