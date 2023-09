'Timeboxing' o el método para hacer todo lo del trabajo en menos tiempo

Normalmente las listas de tareas no tienen en cuenta el tiempo que se necesita para completarlas. Lo bueno del 'timeboxing' es que te da un plan claro de cómo pasar el día, por lo que es menos probable que te distraigas y te sientas abrumado por tu lista de tareas, asegura Bass. La técnica ha seducido líderes como la ex primera dama Michelle Obama, el fundador de Virgin, Richard Branson, o el ex monje Jay Shetty. Y si necesitas más estímulos para probar el 'timeboxing' en tu día a día, un análisis de los 100 trucos de productividad más efectivos de la empresa tecnológica Filtered le concedió la primera posición.