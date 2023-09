El autor de best sellers Arthur C. Brooks sostiene que no hace falta tener un empleo de ensueño ni ganar mucho dinero para ser feliz en el trabajo

Para el experto, la clave de la satisfacción laboral son las personas, los valores y el sentimiento de logro

¿Desmotivado en el curro? Cinco consejos de experto para ver si remontas

¿Sabes lo que significa la palabra Arbedjsglæde? Es un vocablo danés que se puede traducir como la felicidad en el trabajo. Ese santo grial que buscan tanto empleados como empresas y que a veces parece una pura quimera. Según apuntaba Shawn Achor en 'La ventaja de la felicidad', una compañía con empleados felices podría aumentar sus ventas en un 37% y la productividad en un 31%. Todo el mundo gana. La cuestión es que es perfectamente posible alcanzar esa satisfacción laboral máxima, tal y como revela el profesor de Harvard Arthur C. Brooks en su libro, Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier, coescrito junto a Oprah Winfrey.

Brooks, que también es autor de best sellers y podcaster, sostiene que "si eres infeliz en el trabajo, probablemente serás infeliz en la vida". Pero esto no significa necesariamente que tengas que hacer el trabajo de tus sueños para realizarte por completo. Como indica en su columna semanal en The Atlantic: "Para ser feliz en el trabajo, no hace falta tener un empleo fascinante que represente el pináculo de tus logros educativos o el uso más prestigioso de tu "potencial", ni tampoco ganar mucho dinero. Lo que importa no es tanto el qué de un trabajo, sino más bien el quién y el por qué.

Personas, valores y sentimiento de logro

Para Brooks, la clave de la satisfacción laboral son las personas, los valores y el sentimiento de logro. Esto último es fundamental ya que si el dinero fuera el único objetivo profesional la felicidad no estará garantizada ya que en sí mismo aporta solo una "satisfacción temporal". Esto no quiere que no luches por un trabajo de ensueño, pero ten en cuenta que no conseguirlo puede conducir a la frustración y la decepción.

Por ello, el profesor insiste en primer lugar en ser flexible en la búsqueda de empleo. Esto, a su vez, te motivará a establecer una lista de objetivos a largo plazo, que no incluya aumentos de salario. Para obtener la máxima satisfacción laboral, es prudente perseguir dos objetivos intrínsecos.

Enfocarte en tu esfuerzo

El primer paso para alcanzar la satisfacción laboral es el de tener la sensación de haberse ganado uno mismo el éxito a base de esfuerzo. Eso te garantiza una sensación de logro y eficacia profesional, y te reforzará en tu creencia de que eres bueno en lo que haces. Sería deseable contar con un buen jefe que actúe como mentor, te oriente y te anime a desarrollar tus habilidades.

El trabajo en equipo también tiene una importancia vital. "Las personas más satisfechas con su trabajo son aquellas que encuentran una correspondencia fundamental entre los valores de sus compañeros, los de su empresa y los suyos", agrega Brooks.

Ayudar a los demás