Saber delegar es fundamental, porque es imposible abarcarlo todo . Un ejecutivo tiene que saber identificar sus funciones , sus áreas de responsabilidad y lo que puede aportar. Si no mejora lo que ya puede hacer un empleado, es mejor que no pierda el tiempo en esa tarea. Un CEO debe saber rodearse de profesionales que sepan más que él . "Delegar, además de liberarse de operaciones, empodera a los trabajadores, les motiva y les hace crecer", asegura Peralt. Además, " la multitarea de normal no tiene nada de positivo ", alerta. Mejor enfocarse en un solo cometido y, después, en otro.

Ten un orden de la semana bien organizado y preparado. Plasma por escrito todas las juntas, comidas, viajes y reuniones. "Lo que no está escrito no existe y lo que no se agenda, no se hace", argumenta Peralt, aunque eso no significa que sea el propio CEO quien domina su agenda. Puede ser delegada en un tercero. En ese sentido, las reuniones que se programen deben ser efectivas. "Si un tema no está dispuesto para esa cita, no se debe improvisar. Tampoco abandonar una reunión sin saber los próximos pasos y a quién le corresponde darlos", recomienda. Por último, también es recomendable terminar la jornada laboral pasando revista mental a los logros del día y definiendo las tareas para el próximo.