Si sientes que te faltan horas en tu jornada laboral para terminar tu trabajo o que tu lista de tareas pendientes no termina nunca, es muy posible que tengas un problema de productividad. Eso no significa que no te esfuerzas lo suficiente o que no trabajas tanto como deberías, pero sí que debes aprender a trabajar de forma más eficiente. Ser productivo significa aprovechar el tiempo que tienes y saber priorizar lo esencial sobre lo accesorio. En definitiva, cumplir tus objetivos en el menor tiempo posible y, a ser posible, invirtiendo el menor esfuerzo. Y uno de los mejores métodos para controlar y mejorar la productividad es el que se conoce popularmente como la hora del terror.