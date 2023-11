Hace escasas fechas el director del banco de inversión Blackstone, Steve Schwarzman, aseguraba que los empleados en remoto "no trabajan tan duro , independientemente de lo que digan". Y el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, llegó a describir el teletrabajo como una “aberración” que debía corregirse “lo antes posible”.

Entre las causas que citan empresas como Meta, Apple, Amazon, X o Snap para volver a la presencialidad completa, destacan la necesidad de contacto social o merma del compromiso de sus empleados, así como las distracciones , conscientes o no, a las que están expuestos en remoto. No parece pesar tanto el ahorro en los costes relacionados con infraestructura y equipamiento de oficina.

En el lado contrario, los trabajadores reclaman a gritos el teletrabajo. De hecho, es una de las prioridades principales para mantenerse en un puesto o acceder a él (60%), junto a la conciliación (71%) y flexibilidad (65%), según datos de Personio Global. Además, la presencialidad y el afán de control por parte de la empresa genera desconfianza y no facilita un ambiente propicio para trabajar.

¿Puede ser entonces que falte, en general, cultura de trabajo a distancia? ¿O que no todos sepamos gestionar el tiempo, sea cual sea la modalidad de trabajo? Para el coach y mentor de ejecutivos Agustín Peralt, "es una responsabilidad individual analizar con profundidad qué nos hace perder tiempo y efectividad tanto cuando estamos en casa como cuando estamos en la oficina. Hemos mezclado lo personal y lo profesional de una manera muy particular y, sin casi ser conscientes de ello, en muchos casos, no sabemos ni lo que realmente trabajamos. Eso sí, nos quejamos de que nos faltan horas".