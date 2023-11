Hace unas semanas se viralizaba el vídeo de una joven tiktoker que lamentaba entre lágrimas que las ocho horas diarias que pasaba trabajando, más otras cuatro que tardaba en ir y volver, no le dejaban tiempo para hacer nada más. Entre las burlas jocosas de los usuarios destacaba un mensaje que evidenciaba que algo ha cambiado en la relación de los jóvenes con el mundo laboral : "Os fastidia que nuestra generación se haya dado cuenta de que, efectivamente, el sistema de trabajo asalariado es abusivo y solo sois capaces de reaccionar llamándonos flojos en vez de pararos a pensar si acaso estáis muy contentos trabajando +8h al día en trabajos de mierda".

"Los más jóvenes no están por la labor de que su vida sea una sucesión de trabajo, hogar y ocio, todo ello siempre en relación con el empleo, un empleo que, además, cada vez es más incierto, y todo este clima ha dado lugar a esas manifestaciones de renuncia o dimisión, que no significan ‘dejo de trabajar’, sino ‘ dejo de trabajar así ”, señala Mariano Urraco, profesor de Sociología de la Udima en Vogue.

Efectivamente, a medida que a los jóvenes les resulta cada vez más complicado acceder a la independencia económica y a la vivienda, su relación con el trabajo ha pasado a ser meramente instrumental. Si me pagan lo que me pagan y no van a subir ni un euro más ni voy a heredar el negocio, ¿por qué iba a matarme trabajando?