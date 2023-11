Nadie lo había visto venir. El consejo de administración de OpenAI , la firma de inteligencia artificial detrás de herramientas como ChatGPT , anunció por sorpresa este viernes por la noche el despido fulminante de su CEO y socio fundador, Sam Altman . El motivo esgrimido es la pérdida de confianza . Además le acusan de no haber sido sincero con la empresa. En su lugar se queda Mira Murat i, hasta ahora directora de tecnología de la compañía. La junta directiva reconoce la labor de Altman durante estos años, pero estima que "es necesario un nuevo liderazgo a medida que avanzamos".

Altman, de 38 años, está considerado una de las figuras más reconocidas del mundo de la IA. Bajo su liderazgo, OpenAI lanzó productos como GPT-3.5 , el corazón de ChatGPT, y GPT-4 . Era la persona que ponía rostro al auge de la nueva tecnología y no había foro al que no fuera invitado. Además, materializó importantes acuerdos con Microsoft , que invirtió más de 10.000 millones de dólares convirtiéndose en un socio estratégico de la firma.

Sin embargo, no es la primera vez que un emprendedor se ve forzado a abandonar la empresa que él mismo ha creado y de la que era su rostro más reconocible. Son muchos son los directivos que han sabido dar forma a una idea de manera exitosa, pero que luego no han podido o no han querido mantener el liderazgo de sus negocios. Veamos algunos de los casos más paradigmáticos.