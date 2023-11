La mayoría de los seres humanos nos pasamos la vida buscando ser más felices , en nuestras relaciones de pareja, con nuestras aficiones o en nuestro trabajo. En la persecución de ese anhelo siempre se ha dicho que el dinero no da la felicidad pero ayuda bastante. Y el tópico no deja de tener algo de razón. Es cierto que no no te va a librar de tener problemas pero sí sirve para adquirir cosas que facilitan alcanzar ese "estado de grata satisfacción espiritual y física", tal y como la define la RAE.

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences determinó que las personas que recibían 10.000 dólares al alzar tendían a disfrutar de un aumento de felicidad que duraba al menos seis meses. Otra investigación publicada en Review of Economic Studies analizó cómo afectó ganar la lotería a varios afortunados en Suecia. Los premios iban de 100.000 a 500.000 dólares. Pues bien, todos declararon niveles más altos de satisfacción con sus vidas más de una década después, en comparación con los jugadores de lotería que no ganaron ningún premio o fue mucho más pequeño.