Esto vale para cualquier documento que te presente la empresa, pero si se trata de tu contrato de trabajo es fundamental, especialmente como medida de protección frente a cualquier alteración del documento. Lo que no está escrito se lo lleva el viento. Además, tener una copia permite al empleado revisar los datos laborales y así saber si optan o no a ciertas ayudas. Además, sirve para saber si siempre has estado dado de alta en la Seguridad Social, comprobando que la empresas para las que se ha trabajado no han cometido ilegalidades.

Una de las dudas legales más recurrentes cuando se pierde un empleo es si firmar o no la carta de despido. Como medida preventiva siempre es recomendable firmar como 'no conforme', además de incluir la fecha. Lo cierto es que, firmes o no, siempre vas a poder reclamar en el plazo de 20 días. El problema está en el finiquito, el documento en el que se desglosan los pagos que te hacen por finalizar la relación laboral. En ese escrito suele incluirse una renuncia a reclamar. Si firmas esto todavía podrías reclamar igualmente, pero la cosa se complica si el acuerdo tiene carácter transaccional. Lo normal es que el trabajador no sepa si lo que firma tiene ese carácter, pero lo que sí está claro es que firmando 'no conforme' siempre podrás reclamar.