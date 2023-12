¿Estás cansado de que tu salario lleve años congelado mientras que los precios de cualquier cosa no han dejado de subir en el mismo periodo de tiempo? ¿Tienes la sensación de que en tu empresa no valoran el esfuerzo diario que haces y las horas extra que echas? Si estás convencido de que lo que ganas no es proporcional a lo que aportas quizás haya llegado el momento de pedir el aumento de sueldo que te mereces. Y aunque sabes que lo que planteas es una reivindicación justa, enfrentarse a esta situación no deja de ser un tanto estresante que puede generar ciertos nervios. Por eso la empresa de reclutamiento Michael Page nos ofrece seis claves para abordar esta negociación con garantías de éxito.