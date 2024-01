El objetivo de la jornada laboral de 37,5 horas semanales para 2025 , sin merma salarial, fue uno de los puntos más llamativos del acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar. El compromiso estipulaba una primera reducción ya durante 2024 a las 38,5 horas que afectaría a más de 12 millones de empleados del sector privado que tienen que trabajar actualmente 40 horas, pero la medida no va a ser ni mucho menos inmediata . ¿Cuándo se va a implementar esta reducción?

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya explicó en diciembre que, aunque la jornada de 38,5 horas "es uno de los aspectos capitales del pacto de Gobierno", no entrará en vigor "inmediatamente" en 2024, sino que se hará de forma "paulatina" , dando "espacio" al diálogo social para la negociación. "Hay que hacer un tránsito ordenado a esa reducción de jornada que además se produce en esa combinación de dos años", enfatizó.

Ya a partir de 2025 se constituiría una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas", explicaba Pérez Rey. Así que todo lo que ha revelado el Gobierno hasta ahora sobre la rebaja de horas semanales se resume en que se hará con diálogo social y en que aún no hay fecha para su aplicación.

En cuanto a cómo afectaría a lo que cotizamos a la Seguridad Social, nuestro analista económico, Javier Ruiz, despejaba así las dudas: "A efectos de cotización, pensión y salario no cambia nada. Lo único que se modifica es el cómputo de horas semanales a la hora de considerar que tu jornada laboral está completa". ¿Y qué pasa con la jubilación? "Tampoco le afecta porque no se mide por horas trabajadas, sino por jornadas cotizadas. Cotizarás exactamente igual que has cotizado hasta ahora", añadía.