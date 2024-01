El síndrome posvacacional, esa suerte de melancolía que se instala sutilmente en nuestro ánimo al despedir los días de asueto y de calor, es una realidad que no distingue entre quienes tienen empleo y quienes no. Aunque pueda resultar sorprendente, los parados no son precisamente inmunes a esta sensación de desazón que acompaña el fin de las vacaciones y el cambio de climatología.