El modo de liderar los equipos empoderados tiene mucho que ver con la figura de los entrenadores en los equipos deportivos. El entrenador de un equipo de fútbol no puede marcar goles, no puede entrar en el terreno de juego. El mejor entrenador es el que consigue que sus jugadores desplieguen su máximo potencial.

La primera razón es porque muchos líderes en la empresa no son conscientes de la necesidad de empoderarlos. La segunda es que no siempre se entiende qué es empoderar a un equipo. Por último, los equipos empoderados difícilmente sobrevivirán en el largo plazo en una estructura jerárquica tradicional.

El mayor riesgo de un proceso de empoderamiento es no acometerlo, o quedarse a mitad de camino. Si se aplica con efectividad y convicción, y se entienden sus implicaciones de fondo, no tiene por qué haber grandes riesgos. Empoderar efectivamente, en contra de lo que muchos piensan, no es una licencia para la anarquía, no es despojar de autoridad a la empresa, no es irresponsable, es todo lo contrario, es una forma de hacer a las personas más responsables y más conscientes.