Como decía, Oscar Wilde, “no hay una segunda oportunidad para una primera impresión ", y menos si hablamos de una entrevista de trabajo . Se supone que siete segundos son suficientes para formarse un juicio de valor sobre la persona que hay delante. Y el 55% de ese juicio está determinado por la apariencia . Por lo tanto, la imagen que ofreces a la hora de optar a un empleo es importante. Si no está bien enfocada, puede apartarte del proceso de selección. En ese sentido, la vestimenta tiene mucho que decir en el aspecto que proyectas.

Una de las reglas más importantes es que no debes acudir vestido informal a una entrevista de trabajo. Ya tendrás tiempo de optar por prendas más cómodas si te contratan. Tampoco es obligatorio que vayas de traje, ni con prendas de marcas de lujo. Generalmente, es mejor pasar desapercibido y decantarse por un look sencillo basado en básicos de fondo de armario. Pero no solo debes tener en cuenta el tipo de prendas, sino también los colores. Estos ayudan a dar una imagen confiable, segura y óptima para el puesto.