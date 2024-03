Hoy en día mucha gente tiene la imperiosa necesidad de estar haciendo cosas todo el tiempo. Cuantas más, mejor. Incluso si eso significa sacrificar tiempo de descanso o nuestro propio bienestar . Es lo que se llama productividad tóxica , un concepto que tiene relación con la adicción al trabajo de toda la vida, pero que va un poco más allá. Por un lado, está la culpa por no estar haciendo lo suficiente . Y por otro, la incapacidad de gestionar el vacío que produce terminar una tarea antes de empezar la siguiente.

En ese sentido, la psicóloga clínica de la Facultad de Medicina de Harvard, Natalie Christine Dattilo , explica en un artículo para CNBC que "la productividad se vuelve tóxica cuando te sientes presionado a ser productivo en todo momento y priorizas tu lista perpetua de tareas pendientes a expensas de tu bienestar”. "Aunque no es un diagnóstico real, esta mentalidad puede pasar factura a tu salud física y mental y, en algunos casos, provocar ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio o problemas de autoestima”, agrega. Por eso enumera una serie de señales para para identificar si te enfrentas a una productividad tóxica.

Un síntoma muy claro de productividad tóxica es experimentar un sentimiento de culpa por no completar suficientes tareas o sentir que lo que hiciste no fue suficientemente bueno. La psicóloga propone en estas situaciones escribir tus pensamientos en una diario para luego examinar los textos en busca de patrones recurrentes. En caso de encontrar un pensamientos en los que notas que te exiges a ti mismo más que a los demás, sé más indulgente contigo mismo. Repítete que haces las cosas lo mejor que puedes y que lo que has hecho es suficiente por hoy.