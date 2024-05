El trabajo soñado: cuatro días de formación y 80.000 euros al año

A los españoles les cuesta salir fuera a buscar trabajo. Solo un 8% busca activamente empleo en otros lugares del mundo, principalmente por la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar, y en segundo lugar por la formación , en especial la falta de habilidad para los idiomas . Sin embargo en el extranjero a veces están las oportunidades laborales más atractivas , y ni siquiera es necesaria una lista inabarcable de requisitos. Por ejemplo, en Australia hay un trabajo en el que se puede llegar a ganar entre 70.000 y 80.000 euros al año . Eso sí, no es apto para quienes padezcan vértigo.

Para optar a este puesto se exigen tres requisitos indispensables: tener como mínimo 18 años, contar con buena salud física y no presentar ninguna discapacidad que impida realizar el trabajo de forma segura. Por supuesto, una condición no escrita, es la de no tener miedo a las alturas, aunque según este trabajador anónimo no es una labor tan peligrosa como parece, ya que se trabaja sobre dos cuerdas y con la práctica termina siendo una labor tan rutinaria como muchas otras.