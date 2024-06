Jugárselo todo y emprender a los 60: “Era arriesgarme hoy o arrepentirme mañana”

“Era arriesgarse hoy o arrepentirme mañana”. Así explica María Leal el por qué decidió lanzar un órdago a la vida teniendo trabajo y viviendo sin estrecheces. En 2023 puso en marcha Plennio, que ofrece a las empresas servicios para cuidar a los mayores de sus empleados. Una forma de trabajar el mundo de los cuidados, a través del compromiso de las empresas con sus trabajadores. “Yo he visto a muchas personas de mi entorno, amigos, familiares, compañeros… que necesitan ayuda con sus padres, que no llegan a todo, y este es un tema que afecta a cualquiera que tenga a sus padres mayores. Nuestra propuesta es que las empresas puedan ofrecer a sus empleados soluciones a estos problemas y para que sientan la tranquilidad de que sus padres están bien atendidos. Sentía que era un buen momento para crear algo, cubrir una necesidad y ayudar a los demás”.

No obstante, es consciente de lo que puede perder: “Ahora el riesgo es mayor. De joven, si montas algo y no funciona, pues buscas trabajo de nuevo. Ahora, con 56 años buscar trabajo no es lo mismo que con 28, no tiene nada que ver. No tendría posibilidad de volver a emprender porque he gastado todos mis recursos, y tendría que buscar un trabajo en el que probablemente ganaría un salario muy por debajo de la última vez que trabajé por cuenta ajena”.