Productividad lenta, o cuando hacer menos significa trabajar mejor

¿Nunca has sentido que no llegas a cumplir todas las tareas diarias que te has propuesto? ¿Que incluso renunciando a un pequeño descanso no te da tiempo a llegar a todo? Por desgracia, esto es algo muy normal. Llenar la agenda de cometidos no va a hacer precisamente que aumente nuestra productividad. De hecho, nuestra equivocada obsesión por llegar a todo es la principal razón de que seamos menos productivos y de que terminemos agotados al final del día.