Encontrar el equilibrio entre trabajo y tiempo libre es el objetivo de cualquier empleado en cualquier parte del mundo. Y no es sencillo. El artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores estipula que el periodo de descanso anual retribuido "en ningún caso puede ser inferior a 30 días naturales ". A partir de ahí, hay sectores que mejoran con creces lo estipulado y empleos con características específicas que facilitan o dificultan el periodo de relax.

En cualquier caso, los docentes suelen recordar que su trabajo no se circunscribe a las horas en las que están frente a sus alumnos. También deben prepararse las clases y corregir diferentes actividades y exámenes fuera del horario laboral.

Hay otros trabajadores que poseen convenios con más días de vacaciones por ser empleos en los que invierten muchas horas seguidas sin descanso . Son profesiones relacionadas con la industria del turismo , como guías, hostelería o personal de cruceros . Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones cuando se trabaja de manera intensiva durante unos meses -socorrista, monitor de esquí, camarero-, más que hablar de vacaciones habría que señalar que trabajan cuando hay trabajo y descansan cuando no.

Los profesionales vinculados con el mundo de la televisión suele tener un margen amplio de días entre la finalización de un programa y el comienzo del siguiente. Aunque muchos de ellos -no las estrellas del medio, sino los 'curritos'- no es que cojan vacaciones, sino que van a la cola del paro durante los meses en los que no se emite el programa en el que trabajan, que casi siempre es en verano.