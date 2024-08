Es más frecuente arrepentirse de lo que no hemos hecho que de lo que sí hicimos. Y uno de los lamentos más repetidos cuando llegamos a una cierta edad es no haber estudiado más. Al fin y al cabo, formarse significa coger las riendas de nuestra vida y abrirnos un nuevo camino de posibilidades. Pero la realidad es que solo el 16% de los mayores de 15 años en España ha completado la Educación Primaria, según datos del INE. Y por eso son muchos los que deciden volver a las aulas a partir de los 50 años, o incluso jubilados, porque el aprendizaje no tiene edad.