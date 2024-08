¿De bajón por volver a la rutina? Consejos de experto para acabar con el síndrome postvacacional

No falla. Deberías estar a tope de energía, con las pilas cargadas para retomar tus actividades con vigor y entusiasmo después de un merecido descanso, pero todo lo que sientes es un malestar que se acrecienta según se acerca el momento de volver a fichar. No es consuelo pero debes saber que no estás solo. Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), alrededor del 30% de la población sufre los efectos del síndrome postvacacional.