La regla de los tres metros para ser más feliz en el trabajo

Según Aristóteles, la felicidad es el fin o bien último que persigue el hombre. Y, desde su perspectiva, eso no consiste simplemente en obtener riquezas o un placer momentáneo, sino en una vida bien vivida en la que se desarrolla todo el potencial humano . Dado que, según algunos estudios, nos pasamos trabajando el equivalente a 12 años de vida, más vale que ese tiempo lo aprovechemos para realizarnos si queremos que nuestro cómputo de felicidad vital sea alto.

Si los daneses ostentan uno de los niveles de felicidad laboral más altos del mundo, será por alguna razón. Dos de cada tres ciudadanos dicen estar muy satisfechos en el trabajo , y el 58% no dejaría de trabajar aunque en un momento dado no necesitara el dinero, según datos de Eurostat. ¿Cómo puede ser esto? Según Wiking, todo empieza por la regla de los tres metros , un concepto tan simple como efectivo.

Consiste en que cada trabajador se haga responsable de todo lo que pasa en un radio de tres metros a la redonda. Eso significa que si algún compañero dentro de esa distancia precisa tu ayuda, tú debes proporcionársela. Si suena un teléfono que nadie coge, aunque no sea el tuyo, tú te encargas de responder. Si aparece alguien con cara de despistado tú te encargarás de orientarle, sea o no tu responsabilidad. No se trata de estar pendiente de todo y de todos, sino de hacerte responsable de esa pequeña parcela que a ti te concierne.