Probador de Chupa Chups: el trabajo más dulce por 1.000 euros al día (y suministro gratis)

Una bola de caramelo pinchada en un palito de plástico. No puede ser más sencillo y genial al mismo tiempo. Por eso el el Chupa Chups fue uno de los dulces más consumidos del siglo XX y ha hecho las delicias de varias generaciones de niños en todo el mundo. Si tú también has sido, o sigues siendo, amante de esta popular 'chuche' y tienes ganas de pasarlo bien, no deberías dejar de pasar esta oferta laboral digna de Willy Wonka: probador de Chupa Chups.