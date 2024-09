Su cuantía es escasa, rondando los 480 euros al mes (80% del IPREM), lo que significa 6.720 euros al año, aunque con la última reforma sube a 570 euros al mes durante los primeros seis meses . Sin embargo, su diseño puede traer incentivos muy perversos , especialmente para aquellos que están más cerca de la edad de retiro. A los que los reciben puede no merecerles la pena , en absoluto, volver a trabajar .

Este subsidio tiene tres particularidades que desincentivan el trabajo, según explican desde 'El Blog Salmón'. La primera es que se consideran únicamente los ingresos individuales del solicitante, no los familiares . Esto significa que una persona desempleada en una familia con buenos ingresos podría recibir el subsidio, lo que contrasta con otros tipos de ayudas.

En segundo lugar, el subsidio no tiene una duración determinada y se mantiene hasta que el beneficiario vuelva a trabajar o alcance la edad de jubilación. Cierto que no es una gran cuantía, pero es constante, no como la prestación contributiva por desempleo, que se reduce progresivamente para incentivar la búsqueda activa de empleo.