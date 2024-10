La oposición a funcionario más fácil de aprobar

Si tienes más de 50 años y quieres darle un giro a tu carrera laboral, una de las opciones disponibles es presentarte a unas oposiciones para funcionario, especialmente si lo que buscas es estabilidad laboral y económica . Lo que te puede echar atrás es que hay que dedicarle muchas horas de las que a lo mejor no dispones. De hecho, hay gente que se tira dos o tres años preparándose, y sin la garantía de aprobar. Sin embargo, hay algunas oposiciones que no demandan un gran desafío en cuanto a preparación y organización . No es que sean exámenes más fáciles pero sí más accesibles.

Por si fuera poco, suele haber muchas plazas, y los requisitos no son muy exigentes. Basta con tener el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que amplía el número de personas que pueden presentarse. Por lo demás, hay que ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española, no haber alcanzado la edad de jubilación, no tener antecedentes penales y no haber sido separado del servicio en la Administración mediante expediente disciplinario.