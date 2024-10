Trabajar como espía es posible: la CIA se lanza a reclutar informantes

Pocas figuras han sido más mitificadas por el cine y la literatura de género que la del espía . Ese individuo con una preparación especial en todo tipo de campos, con una gama de conocimientos muy por encima de la media, especialista en crearse identidades falsas y viajero por todo el mundo entre martini y martini. Por supuesto, la realidad es mucho más gris y prosaica que una película de James Bond, pero trabajar para una agencia de información no deja de tener su glamour. También una parte de riesgo. Y ese es un trabajo que podría estar al alcance de tu mano.

En una organización como la CIA hay seis categorías laborales : analista, clandestino, objetivos (reclutadores), ejecutivos de apoyo, expertos en idiomas y la que engloba las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Pero trabajar en cualquiera de esos puestos no es sencillo , y desde luego no es rápido .

De entrada, no se deben tener antecedentes penales. Después hay que ser nacido en EEUU o tener la doble nacionalidad, estar dispuesto a trasladarse a la zona de Washington DC y superar satisfactoriamente las evaluaciones médicas y de seguridad, que incluyen una entrevista con polígrafo y un examen físico y psicológico. Aunque la agencia no lo especifica, se valorará tener un gran historial académico -la mayoría de las ofertas exigen al menos una licenciatura- y laboral, dominar varios idiomas, no tomar drogas, estar en buena forma física y mental y, claro está, ser leal a EEUU.