La mayoría de los jóvenes tienen más claro lo que no quieren ser que lo que sí. Es cierto que hay estudiantes que saben desde muy temprano qué carrera quieren estudiar en la universidad, pero son muchos los que dudan entre varias opciones o no están seguros de qué campo o área elegir. A otros sencillamente sus calificaciones no les dan para elegir aquello que desean.