"¿Cómo sería esto si fuera divertido?", escribió en un pósit Ali Abdaal, médico por la Universidad de Cambridge, abrumado por la interminable lista de pacientes que tenía que gestionar a diario. Lo peor es que cuanto más se esforzaba más cansado estaba y peores resultados obtenía. Así que, como su forma de trabajar no estaba funcionando decidió cambiar de estrategia y llegó a la siguiente conclusión: "El éxito no conduce a sentirse bien. Sentirse bien conduce el éxito", que es la base de su libro, 'Productividad feel good' (Planeta), un best seller que ha dado la vuelta al mundo reestructurando las bases de la productividad.