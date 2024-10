Llevas toda la vida trabajando por cuenta ajena pero llevas ya un tiempo dándole vueltas a la idea de montártelo por tu cuenta. De hacer realidad ese viejo proyecto con el que siempre has soñado. De perder el miedo y lanzarte a la piscina del mundo empresarial. Pero dar ese salto de fe y apostarlo todo a una carta no es tarea sencilla. Menos aún cuando pasas de los 50, aunque tengas ahorros y, muy importante, experiencia acumulada.

"Monta tu propio negocio y prepárate para hacer mil cosas que no solo no te gustan, sino que, además, no se te dan bien", advierte la especialista en finanzas Natalia de Santiago en su nuevo libro, 'Emprende en positivo' (Planeta)', un manual que nos puede ayudar a entender las cuentas de nuestro propio negocio y a tomar las decisiones más acertadas para salir adelante y tener éxito. Porque tener una guía para interpretar el mapa del emprendedor es mucho más importante de lo que creemos. En realidad, no tanta gente es consciente de la cantidad de tareas ingratas a las que se enfrenta un empresario o autónomo en ciernes