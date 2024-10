¿Alguna vez te han dado ganas de incumplir la orden directa de un superior en el trabajo? ¿Te has sentido totalmente en desacuerdo con una directriz de la empresa pero aún así la has acatado? Si es así, has hecho bien. Como empleado estás obligado "a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas", según indica el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Pero es normal que en ocasiones hayas cuestionado un mandato. E incluso hay casos en los que tendrías derecho a desobedecer.