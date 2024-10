Este no es el único informe que avala la ecuación del equilibrio perfecto. Una investigación de la ONG BRAC publicada en la revista especializada 'The Review of Economics and Statics' confirmaba que de todos los participantes aquellos que pasaban dos días en la oficina y tres en casa a lo largo de la semana estaban mucho más satisfechos en general. “Es plausible que el modelo intermedio de teletrabajo sea el punto óptimo en el que los empleados manifiestan una mayor satisfacción sin recibir las penalizaciones en las puntuaciones de rendimiento de sus compañeros que trabajan más o menos días en la oficina”, explicaban sus autores.