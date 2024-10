La prejubilación es un acuerdo entre el trabajador y la empresa consistente en la rescisión del contrato cuando el empleado está cerca de la edad de jubilación. En los últimos 15 años ha sido la fórmula a la que más han recurrido las empresas para ajustar sus plantillas. Especialmente en la banca . Pero esta práctica ya no sale rentable. Según un estudio de Adecco que recoge 'El Economista', las entidades han tenido que pagar entre 90.000 y 100.000 euros al Tesoro por cada trabajador que se prejubila.

Que la adhesión a estos despidos quedase abierta y fuesen los propios trabajadores los que elegían si apuntarse , unido al hecho de que estos procesos viniesen acordados con los sindicatos y contasen con una ingente cantidad de dinero público , contribuían a hacerlos menos traumáticos. Pero este 'puente de plata' hacia la jubilación ya no es rentable.

"El modelo se está agotando y las entidades financieras se han visto abocadas, por diferentes motivos, a gestionar despidos colectivos y a desvincular de sus organizaciones empleados no prejubilables", apunta Adecco, que incide en que las condiciones de los acuerdos de prejubilación , voluntaria o en el marco de despidos también son peores . Los programas de renta han pasado de garantizar el 95% del sueldo al 80%.

Claro que esto no significa que las entidades no hagan ajustes. Solo que eligen otra vía. Ahora crecen los despidos colectivos que incluyen a trabajadores en edad 'no prejubilable', y salen con condiciones mucho menos ventajosas que antes.