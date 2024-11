Desde 2019 es obligatorio llevar un registro horario de los trabajadores con el objetivo de reducir la precariedad laboral y evitar situaciones fraudulentas. Sin embargo, en los cinco años que lleva en vigor esta norma no ha conseguido reducir las horas extras no pagadas. Ahora, con la negociación de la jornada laboral a 37,5 horas, el control horario vuelve a estar en el punto de mira. De hecho, el Ministerio de Trabajo está barajando una nueva sanción para quienes incumplan la obligación de registrar la entrada y salida del trabajo.

Así, olvidarse de fichar tendría consecuencias. Según el diario Autónomos y Emprendedores, fuentes sindicales confirman que en la negociación con el Ministerio de Trabajo se está evaluando la posibilidad de multar por cada empleado que no cumplan con la reducción de jornada si no se registra bien en el control horario. Las sanciones podrían alcanzar los 7.500 euros por cada empleado e infracción. Y estas recaerán directamente en las empresas, pero no serán acumulativas como hasta ahora, sino individuales. Es decir, cada trabajador afectado supondrá una multa distinta.