Cuántas veces habrás tenido la tentación de responder a alguna ocurrencia de tu jefe mandándole a paseo y te has mordido la lengua para no buscarte más problemas de los que ya tienes. El sentido común nos frena muchas veces ante la perspectiva bastante real de perder el trabajo. Sin embargo, mandar "a la mierda" a tu superior podría no ser motivo de despido fulminante, según la Justicia. Eso sí, dependerá bastante del contexto.