Llega el fin de mes y a la hora de revisar que tu empresa te ha ingresado la nómina te encuentras con una inesperada sorpresa: has cobrado menos de lo habitual. Con el agravante de que estamos en noviembre y los gastos navideños se agolpan a la vuelta de la esquina. Y, ojo, que lo mismo puede volver a ocurrirte en diciembre. No, no es que te hayan bajado el sueldo de repente, ni tampoco se trata de un error, sino de una práctica completamente legal y común en muchas empresas a finales de año.