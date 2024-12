Nuestros hijos de la generación Z, los nacidos entre 1996 y 2010, lo tienen complicado para encontrar empleo . No solo por las dificultades propias para acceder al mercado laboral, sino por su fama de generación "difícil". Según una encuesta del portal Intellligent.com , cuatro de cada diez líderes empresariales consultados creen que los recién licenciados carecen de la suficiente preparación . Además, se les acusa de actitud arrogante y de falta de motivación .

Que los padres ayuden a sus hijos a enfocar la búsqueda de empleo no tiene nada de malo. Por ejemplo, ensayando con ellos las respuestas a las preguntas que podría formular su posible empleador, enviándoles sugerencias de trabajo , revisando que las ofertas de empleo a las que se postulen no sean fraudulentas o poniendo a su disposición su red de contactos .

Pero ir más allá, llegando al punto de presentar solicitudes de trabajo en nombre de los hijos sin llegar a involucrarles siquiera no es lo ideal. "De esta manera, los trabajadores jóvenes no adquirirán conocimientos prácticos ni experiencia con el proceso de solicitud y probablemente estarán menos interesados y preparados para las expectativas de un empleador durante el proceso de entrevista", indican desde Resume Template. Un último consejo para los padres: no contactar nunca directamente con la persona que hará la entrevista a nuestro hijo, pues es una forma casi seguro de descartarlo como candidato.