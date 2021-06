A veces, sencillamente, no encontramos trabajo porque no lo hay o porque los que hay no pueden asegurarnos el nivel de ingresos que necesitamos para subsistir. Pero otras, en cambio, no lo encontramos porque estamos haciendo algo mal. Ya sea por el ansía, los nervios o la falta de experiencia, en ocasiones podemos incurrir en una serie de errores que pueden acabar lastrando nuestra búsqueda de empleo.